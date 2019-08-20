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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.
وأكد في مقابلة متلفزة أن الحكومة الأمريكية واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك، مضيفاً: "استطعنا استئصال نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة، وأنا واثق من قدرتنا على مواصلة القيام بذلك".
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 07:38 PM
أكد ثقته في قدرة بلاده على مواصلة القيام بذلك
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.
وأكد في مقابلة متلفزة أن الحكومة الأمريكية واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك، مضيفاً: "استطعنا استئصال نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة، وأنا واثق من قدرتنا على مواصلة القيام بذلك".
، "بومبيو": الولايات المتحدة أزالت 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق ،
المصدر : الخليج 365
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