، أمير حائل يفتتح الفرع الجديد للجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبرع لها بنصف مليون ريال

افتتح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، المقر الجديد لمبنى فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل، والذي أعد بأحدث التقنيات التي تساهم بتقديم تعليم بجودة أكاديمية عالية.

وفور وصوله قام بجولة على مرافق مبنى الجامعة واطلع على التجهيزات الإدارية والتعليمية، قبل أن يطلع على اللوحات الفنية للمعرض المصاحب للافتتاح، والذي أقيم بمشاركة عدد من الفنانات. كما زار جناح مربط البراك للخيول العربية الأصيلة.

وأشاد بمنح صاحب المربط "حميد بن براك" مجاناً لأرض مساحتها 1500 متر مربع مجاورة لمبنى الجامعة لاستثماره لمدة ثلاث سنوات.

وفي كلمته بالحفل الخطابي المعد بتلك المناسبة، أشاد الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتعليم العام والجامعي بالمملكة وللجامعة العربية المفتوحة، مثنياً على ما وجدته الجامعة في منطقة حائل والقائمين عليها من متابعة ومساندة من أمير حائل ونائبه، مؤكداً أن انتقال فرع الجامعة للمبنى الجديد سيسهم في تطور نوعي تبدأ معه انطلاقة جديدة للجامعة لخدمة طلابها في منطقة حائل والمناطق الشمالية.

كما ألقى رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالوطن العربي الدكتور محمد الزكري كلمة استعرض فيها الدور الذي تؤديه الجامعة والرسالة السامية التي تبنتها الجامعة منذ تأسيسها، ثم تحدث مدير الجامعة بالسعودية الدكتور علي الشهراني بكلمة بين فيها إنجازات الجامعة الأكاديمية وفعالياتها وأنشطتها ومبادراتها لخدمة الوطن والمجتمع.

وشاهد أمير حائل والحضور أوبريت بعنوان "استمرار وعطاء"، وبعده ألقى كلمة أعرب فيها عن سروره بجهود القائمين على الجامعة، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة للتعليم العام والجامعي، مؤكداً دعمه لفرع الجامعة في المنطقة وتطلعه إلى المزيد من الإنجازات، مستذكرا الدور الريادي للأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله- في تأسيس الجامعة وانطلاقتها، مؤكداً أن حرص أبنائه على مواصلة الجامعة لرسالتها دلالة أكيدة على استمرار نجاحها، بإذن الله.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سعد خلال كلمته عن تبرعه باسمه وباسم نائبه بمبلغ 500 ألف ريال لدعم برنامج تخصيص الجامعة لـ20 مقعداً تدريبياً للطلبة الصم وضعاف السمع في المنطقة.

وفي الختام كرم أمير حائل الجهات المشاركة في الاحتفال وشركاء النجاح، وتسلم إهداءً بهذه المناسبة؛ وشارك في العرضة السعودية التي قدمت بتلك المناسبة.

حضر الحفل: الأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز، ووكيلة وزارة التعليم للتعليم العالي الأهلي الدكتورة ريمة اليحيى، ومديرة فرع جامعة الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتورة غريبة الطويهر، وعدد من المسؤولين.

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