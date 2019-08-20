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حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، من أن تنظيم (داعش) لا يزال يمثّل تهديدًا، مؤكدًا أنّه أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات في بعض المناطق بسوريا والعراق.
وقال إن ثمة مناطق حيث التنظيم أقوى اليوم مما كان عليه في السابق، غير أنّ الخلافة لم تعد موجودة وقدرتهم على شن هجمات في الخارج تراجعت بشدة".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي في تصريحاته قائلًا: "قمنا بالحدّ من خطرهم بشكل كبير، ليس تمامًا ولكن بصورة ملموسة، إننا مرتاحون كثيرًا إزاء ذلك".
الولايات المتحدة تحذّر من عودة تنظيم "داعش" في مناطق بسوريا والعراقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-20
حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، من أن تنظيم (داعش) لا يزال يمثّل تهديدًا، مؤكدًا أنّه أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات في بعض المناطق بسوريا والعراق.
وقال إن ثمة مناطق حيث التنظيم أقوى اليوم مما كان عليه في السابق، غير أنّ الخلافة لم تعد موجودة وقدرتهم على شن هجمات في الخارج تراجعت بشدة".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي في تصريحاته قائلًا: "قمنا بالحدّ من خطرهم بشكل كبير، ليس تمامًا ولكن بصورة ملموسة، إننا مرتاحون كثيرًا إزاء ذلك".
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
06:35 PM
بومبيو يؤكّد أنّه أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات
حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، من أن تنظيم (داعش) لا يزال يمثّل تهديدًا، مؤكدًا أنّه أقوى اليوم مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات في بعض المناطق بسوريا والعراق.
وقال إن ثمة مناطق حيث التنظيم أقوى اليوم مما كان عليه في السابق، غير أنّ الخلافة لم تعد موجودة وقدرتهم على شن هجمات في الخارج تراجعت بشدة".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي في تصريحاته قائلًا: "قمنا بالحدّ من خطرهم بشكل كبير، ليس تمامًا ولكن بصورة ملموسة، إننا مرتاحون كثيرًا إزاء ذلك".
، الولايات المتحدة تحذّر من عودة تنظيم "داعش" في مناطق بسوريا والعراق ،
المصدر : الخليج 365
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