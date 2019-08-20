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كشف مركز الأبحاث والدراسات السياحية (ماس)، التابع للهيئة العامة السياحة والتراث الوطني، عن ارتفاع الطلب على مستوى السياحة المحلية؛ حيث بلغ عدد الرحلات 3 ملايين رحلة في شهر يوليو 2019، مقابل 2.9 مليون رحلة في شهر يوليو 2018، بزيادة 100 ألف طلب.
وارتفع إنفاق السياحة المحلية إلى 3.4 مليار ريال، مقابل 3.2 مليار ريال في يوليو من عام 2018، ليصل إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة إلى 5.9 مليار ريال، وهو ذات الرقم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكشف مركز المعلومات والأبحاث السياحية، في 30 يوليو الماضي، عن أداء الطلب السياحي خلال الربع الثاني لعام 2019؛ حيث ذكر المركز أن إجمالي حجم الإنفاق السياحة بالمملكة بلغ 32.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 20.8 مليار ريال كإنفاق للسياحة الوافدة (تمثل 64.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق)، و11.6 مليار ريال من السياحة المحلية.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 07:17 PM
مقارنة بعدد الطلبات خلال يوليو العام الماضي
كشف مركز الأبحاث والدراسات السياحية (ماس)، التابع للهيئة العامة السياحة والتراث الوطني، عن ارتفاع الطلب على مستوى السياحة المحلية؛ حيث بلغ عدد الرحلات 3 ملايين رحلة في شهر يوليو 2019، مقابل 2.9 مليون رحلة في شهر يوليو 2018، بزيادة 100 ألف طلب.
وارتفع إنفاق السياحة المحلية إلى 3.4 مليار ريال، مقابل 3.2 مليار ريال في يوليو من عام 2018، ليصل إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة إلى 5.9 مليار ريال، وهو ذات الرقم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وكشف مركز المعلومات والأبحاث السياحية، في 30 يوليو الماضي، عن أداء الطلب السياحي خلال الربع الثاني لعام 2019؛ حيث ذكر المركز أن إجمالي حجم الإنفاق السياحة بالمملكة بلغ 32.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 20.8 مليار ريال كإنفاق للسياحة الوافدة (تمثل 64.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق)، و11.6 مليار ريال من السياحة المحلية.
، زيادة بمقدار 100 ألف طلب للسياحة الداخلية بالمملكة خلال شهر واحد ،
المصدر : الخليج 365
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