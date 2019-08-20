شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اسقاط معسكر جديد للشرعية قبل قليل .. والحكومة تخرج عن صمتها وتعلن أول رد (تطورات متسارعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على معسكر القوات الخاصة في محافظة أبين. وكان وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني قد أكد أن الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي "الانقلابي" يحاصر في هذه الاثناء معسكر قوات الامن الخاصة في عاصمة محافظة ابين. Advertisements وكشف الوزير الإرياني أن قوات المجلس الانتقالي تطالب قوات الامن بالاستسلام او اقتحام المعسكر.

وقال وزير الإعلام إن هذا التطور الذي وصفه بـ "الخطير"، يهدف إلى تفجير الاوضاع. واعتبر في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن تحركات الانتقالي لتفجير الوضع في أبين "تحدي لدعوات الاشقاء بالمملكة العربية السعودية للتهدئة والحوار".

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