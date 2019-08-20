تفاصيل اجازة اليوم الوطني 1441 في السعودية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، أن الموظفين سيحصلون على إجازة 4 أيام متصلة في اليوم الوطني خلال هذا العام، بدءاً من نهاية دوام يوم 19 حتى 23 سبتمبر، وذلك لأن أي يوم عمل بين إجازتين يكون إجازة رسمية.

وأكد سلطان الظاهر، المتحدث الرسمي باسم الخدمة المدنية، أن يوم الأحد الذي يسبق اليوم الوطني سيكون يوم إجازة، وبذلك ستصبح الإجازة أربعة أيام مع يومَيْ نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

ونوه الظاهر إلى أن إجازة اليوم الوطني السعودي 1441ستبدأ بنهاية دوام الخميس ١٩ سبتمبر، على أن تكون العودة للدوام الثلاثاء ٢٤ سبتمبر، مشيرًا إلى أن يوم الأحد يعتبر يوم إجازة، لأنه يوم عمل واحد يقع بين إجازتين رسميتين (نهاية الأسبوع واليوم الوطني)، وذلك بناء على المادة الـ١٢٨ من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وستكون الإجازة الأسبوعية خلال الأسبوع الثالث من شهر محرم المقبل ٤ أيام، حيث يكون (الجمعة والسبت) إجازة أسبوعية، و(الاثنين) إجازة اليوم الوطني، فيما يأتي يوم (الأحد) بين الإجازتين فيعتبر إجازة.

يُذكر بأن المملكة العربية السعودية ستحتفل باليوم الوطني الـ 89 في يوم 23 محرم 1441 هـ، الموافق الاثنين 23 سبتمبر، وهذا اليوم الذي تم فيه تأسيس المملكة وتوحيد أجزائها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.