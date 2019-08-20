«موهبة» تفتح باب التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2020

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»؛ بالشراكة مع وزارة التعليم، فتح باب التسجيل بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2020»؛ حتى 29 سبتمبر المقبل.

ودعت «موهبة»، الطلاب والطالبات، لسرعة التسجيل في أولمبياد «إبداع 2020»، من خلال موقع المسابقة mawhiba.sa/ibda، الذي يتضمن معلومات موسّعة عنها وعن أهدافها.

ويُتاح التسجيل في الأولمبياد للطلاب والطالبات السعوديين بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في الفئة العمرية من 12 إلى 20 عامًا، في المدارس الحكومية والأهلية، ويُشترط أن يكون للطالب مشروع علمي في واحد من 22 مجالًا، هي: «الطب الحيوي والعلوم الصحية، علم الأحياء الخلوية والجزيئية، علم الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية، الكيمياء، علم المواد- الطاقة الكيميائية- الطاقة الفيزيائية- الهندسة البيئية- الهندسة الميكانيكية، علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية».

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ومن ضمن المجالات، أيضًا: «الروبوتات والأجهزة الذكية، الأنظمة المدمجة، نظم البرمجيات، علم الرياضيات، علم الفيزياء والفلك، علوم الأرض والبيئة، علوم النبات، علوم الحيوان، العلوم الاجتماعية والسلوكية، الهندسة الطبية الحيوية، العلوم الطبية الانتقالية».

وأشادت «موهبة» بالشراكة الناجحة والمثمرة مع وزارة التعليم، ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام؛ بما يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية.

ويُقام «أولمبياد إبداع» بشكل سنوي على أساس التنافس، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويقوم بتحكيم المشاريع العلمية نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى.