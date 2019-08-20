تعليم الدوادمي يعتمد التشكيلات الإشرافية للعام الدراسي الجديد

اعتمد مدير التعليم في محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، اليوم الثلاثاء، تكليف 169 معلمًا ضمن التشكيلات الإشرافية للعام الدراسي 1440هـ/1441هـ على مستوى الإدارة، وفقًا لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية.

يأتي ذلك استكمالاً لاحتياجات الإدارة من المشرفين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد والاستفادة من الخبرات التربوية لدي المكلفين في إثراء الميدان التربوي وتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية.

ويستعد مسؤولو التعليم للعالم الدراسي الجديد في مختلف مناطق المملكة، حيث اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، 255 مدرسةً للتحوُّل الرقمي ببوابة المستقبل؛ ليشمل الفصل الدراسي الأول 80 مدرسة، والفصل الدراسي الثاني 175 مدرسة، وأكملت استعداداتها وإمكاناتها التعليمية كافةً لتنفيذ المشروع، استعدادًا للعام الدراسي الجديد؛ بإعداد خطة تنفيذية.

Advertisements

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادين، أن الإدارة ستعمل على تكثيف جهودها قبل انطلاقة العام الدراسي في جميع مسارات العمل، كالمباني المدرسية، والصيانة، والنظافة، ومرحلة الطفولة المبكرة.

كما استعدت مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، لبدء العام الدراسي الجديد، وواصلت استلام المقررات الدراسية بما يضمن وصولها إلى الطلبة مع أول يوم دراسي.

وقال المدير العام للإدارة طلال بن مبارك اللهيبي، إن «تعليم الطائف» أعدَّت خطةً كاملةً لاستقبال العام الدراسي الجديد، تهدف إلى إيجاد وتوفير بيئات تربوية جاذبة وآمنة للطلبة ومنسوبيها، بما يسهم في بدء عام دراسي متميز ومثالي.