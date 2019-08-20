«تعليم الطائف» تستعد للموسم الدراسي بـ«بيئة تربوية جاذبة وآمنة»

استعدت مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، لبدء العام الدراسي الجديد، وواصلت استلام المقررات الدراسية بما يضمن وصولها إلى الطلبة مع أول يوم دراسي.

وقال المدير العام للإدارة طلال بن مبارك اللهيبي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن «تعليم الطائف» أعدَّت خطةً كاملةً لاستقبال العام الدراسي الجديد، تهدف إلى إيجاد وتوفير بيئات تربوية جاذبة وآمنة للطلبة ومنسوبيها، بما يسهم في بدء عام دراسي متميز ومثالي.

وأضاف أن المهندسين والمراقبين والفنيين بإدارة شؤون المباني، أجروا زيارات ميدانية مستمرة خلال الصيف إلى المباني المدرسية للوقوف على أوضاعها وتحديد احتياج كل مبنى مدرسي من أعمال الصيانة، ومتابعة مقاولي الصيانة في إنجاز الأعمال المطلوبة من صيانة الكهرباء والسباكة، وكذلك أعمال تنظيف وتعقيم خزانات المياه الأرضية والعلوية، وتهيئة مدارس الطفولة المبكرة البالغ عددها 35 مدرسة.

وأوضح أن جميع المباني المدرسية، حكوميةً ومستأجرةً، خاضعةٌ لأعمال الصيانة ضمن عقود الصيانة المستمرة، لافتًا إلى أنه تم إسناد جميع مكاتب ومدارس البنين والبنات إلى مؤسسات نظافة لمدة ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 110 ملايين ريال، فضلًا عن تزويد قادة وقائدات المدارس بقوائم أسماء مندوبي مؤسسات النظافة والصيانة، وهواتفهم النقالة؛ للتسهيل عليهم وقت الحاجة، وتفعيل برنامج «تم» الخاص بأعمال الصيانة للعام الثاني على التوالي، والإبلاغ الآلي من خلال البرنامج من قبل قادة وقائدات المدارس عن أي عطل بالمدرسة، ليتم التعامل مع الحالة ومعالجتها في حينها من قبل فرق الصيانة بكل يسر وسهولة.

وأكد اللهيبي جاهزية مدارس الطائف للبنين والبنات لاستقبال الطلاب والطالبات لبدء العام الدراسي الجديد في بيئات تربوية جاذبة، بما يساعدهم على الجد والمثابرة، بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.