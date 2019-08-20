«المالية » تحذِّر من التعامل بالعملات الافتراضية وتؤكد ملاحقة مسوِّقيها في السعودية

حذرت وزارة المالية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة؛ حيث إنها «لا تُعدُّ عملات أو أصولًا معتمدة داخل المملكة؛ ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية، ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة».

وقالت الوزارة في بيان حصلت عليه «عاجل»: إن كثيرًا من التعاملات بهذه العملات «ينطوي على احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظامًا، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها».

ونوهت الوزارة إلى «ظهور عملات افتراضية تدَّعي علاقتها بتمويل مشروعات أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة) للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى».

وقال بيان الوزارة: «تنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات»، منوهة إلى أن «أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سوف يكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة».