تعميم من «الغذاء والدواء» إلى الصيدليات والممارسين حول «عدم توافر الأدوية»

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، عبر تعميمٍ مُرسل إلى كافة مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات والممارسين الصحيين في مناطق المملكة، إلى سرعة الإبلاغ عن حدوث أو توقع عدم توافر أي نوع من الأدوية المُسجَّلة؛ وذلك عبر نظام «تيقظ».

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة اطلعت عليها «عاجل»، أن نظام «تيقظ» أنشأته مؤخرًا لتُمَكِّن كافة شركائها أفرادًا ومؤسسات من تقديم بلاغات حول مدى توافر الأدوية، أو قرب نفادها من المخزون، أو عدم التزام الوكلاء بالتوريد في الوقت المحدد، أو اعتذار الوكلاء عن توفير الأدوية المُسجلة.

وأوضحت الهيئة أن معرفتها بهذه المعلومات تساعدها مع شركائها من الجهات الصحيَّة على منع حدوث عدم توافر الأدوية، أو توقُّع نقص مخزونها في فترات معينة، ثم العمل على توفيره بطلب كميات جديدة قبل نفاد مخزون الأدوية في الجهات الصحية ولدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات؛ وذلك لارتباط عمليات تصنيع وشحن الأدوية وتجهيزها بعدد من الإجراءات الإدارية والمخبرية قد تطيل فترة توريدها.

وبالإضافة إلى الإبلاغ عن حالات عدم توافر الأدوية، تتيح خدمة «تيقُّظ» للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد، الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، وعن حالات التسمم الغذائي، وعن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال عنوانها الرقمي https://ade.sfda.gov.sa/ أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء.