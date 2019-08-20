الإطاحة بلصين سرقا 30 محلًا تجاريًّا و5 مركبات في جدة

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بمحافظة جدة.

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمت الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بمحافظة جدة.

وأضاف الغامدي، أنه تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الفلسطينية، في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهما جرائم سرقة محلات تجارية ومركبات بمحافظة جدة.

وتابع موضحًا أنه «بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب 30 سرقة من محلات تجارية وسرقة خمس مركبات، بالإضافة لسرقة لوحات مركبات، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما».

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشددة على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.