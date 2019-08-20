تصادم 4 سيارات على طريق السيل بمكة.. وسقوط مصابين

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، اليوم الثلاثاء، أنَّ شاحنة انقلبت على طريق السيل بمنطقة مكة المكرمة، ما تسبَّب في اصطدام أربع مركبات، وأسقط عددًا من الإصابات.
وقال المركز في بيانٍ، اطلعت عليه «عاجل»: «حادث انقلاب شاحنة على طريق السيل تتسبّب في اصطدام أربع مركبات؛ ما أدّى إلى إعاقة الحركة المرورية ونتج عنه عدد من الإصابات.. تمت مباشرة الحادث من قِبل الجهات المختصة، وجارٍ العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي».
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن «911» عن حادث تصادم يبن شاحنتين بمحافظة جدة (بداية جسر الميناء)، أدّى إلى إعاقة الحركة المرورية، ثمّ أصدر المركز بيانًا ثانيًّا أفاد بوقوع حادث آخر بمحافظة جدة؛ حيث اصطدمت شاحنتان عند الكيلو 8 باتجاه جدة، أدّى ذلك إلى إعاقة الحركة المرورية ونتج عنه عدد من الإصابات.
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