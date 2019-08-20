بالصور.. أمير الجوف يستعرض المشروعات الصحية مع الوزير الربيعة

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، وبحضور نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز؛ وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.

وفي بداية اللقاء، رحب أمير الجوف بوزير الصحة ومرافقيه، ثم عقد بعد ذلك اجتماعًا مع الدكتور الربيعة استعرض خلاله المشروعات التي تخص وزارة الصحة في المنطقة، بجانب عددٍ من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي.

من جانبه، قدم وزير الصحة عرضًا مرئيًّا عن الخدمات الصحية في المنطقة، تضمن أبرز المشروعات الصحية الحالية والمستقبلية.

ونوه أمير منطقة الجوف باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

بدوره، أعرب وزير الصحة عن شكره أمير منطقة الجوف ونائبه على الاستقبال، منوهًا بتوجيهاتهما التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، والحث المستمر للوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.