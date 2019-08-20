استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، وبحضور نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز؛ وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحب أمير الجوف بوزير الصحة ومرافقيه، ثم عقد بعد ذلك اجتماعًا مع الدكتور الربيعة استعرض خلاله المشروعات التي تخص وزارة الصحة في المنطقة، بجانب عددٍ من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي.
من جانبه، قدم وزير الصحة عرضًا مرئيًّا عن الخدمات الصحية في المنطقة، تضمن أبرز المشروعات الصحية الحالية والمستقبلية.
ونوه أمير منطقة الجوف باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
بدوره، أعرب وزير الصحة عن شكره أمير منطقة الجوف ونائبه على الاستقبال، منوهًا بتوجيهاتهما التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، والحث المستمر للوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمير الجوف يستعرض المشروعات الصحية مع الوزير الربيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.