العصيمي: 3 مؤشرات تؤكّد ضعف الموسم المطري المقبل

كشف خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة مؤشرات تؤكّد ضعف الموسم المطري المقبل.

وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مؤشرات ضعف الموسم المطري المقبل.. برودة شرق الهادئ وأجزاء من وسطه مقارنة بغربه، وحرارة عالية شمال الهادئ وشمال الأطلسي، ومرتفع جوي أقوى من المعتاد متوقع على المنطقة والجزيرة العربية مع إيجابية واضحة للمغرب العربي».

وفي محاولة للتغلب على الموجة الحارة التي قد تتعرّض لها أي منطقة، فقد كشفت شركة سوني اليابانية - في نهاية يوليو الماضي - عن جهاز تكييف يمكن للإنسان حمله والتحرك به دون أن يكون ملحوظًا؛ وذلك نظرًا لصغر حجمه إذ يزن 85 جرامًا، ويمكن وضعه تحت الملابس؛ حيث إنه في حجم البطاقة البنكية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إنّ الجهاز الذي أطلقت عليه سوني اسم «1 Reon Pocket» لا تقتصر إمكانياته على تبريد الهواء بمقدار 13 درجة مئوية بل كذلك تسخينه مثل المدفئة بنحو 8 درجات مئوية.

وأضافت أنَّ الجهاز يبدو أنّه لن يطرح إلا في اليابان في الوقت الحالي، ويتراوح سعره ما بين 12760 و19030 ينًا (95 إلى 141 جنيهًا إسترلينيًّا)، ويمكن تشغيله مع نظامي iOS وAndroid، ويحتاج إلى ساعتين لشحنه بالكهرباء ليعمل 24 ساعة.