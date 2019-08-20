«مؤسسة التقاعد» تدشن رقمًا هاتفيًّا لخدمة «عملاء الخارج»

دشنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الثلاثاء، الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال (920014000)؛ بهدف خدمة العملاء من خارج المملكة؛ حيث يتيح الرقم استقبال المكالمات من خارج المملكة.
وأوضحت مؤسسة التقاعد أن الرقم الجديد سيعمل مع رقم الهاتف المجاني للمؤسسة (8001248889)، وسيشكل قناة تواصل جديدة مع العملاء.
يذكر أن مركز الاتصال للمؤسسة يقدم خدماته من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً. أما يوما الجمعة والسبت فيقدم فيهما خدماته من الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً.
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