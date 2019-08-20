بالصور.. مدير تعليم جازان يفتح ملفات المباني المدرسية والصيانة والنظافة

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادين، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة ستعمل على تكثيف جهودها قبل انطلاقة العام الدراسي في جميع مسارات العمل، كالمباني المدرسية، والصيانة، والنظافة، ومرحلة الطفولة المبكرة.



جاء ذلك خلال لقاء مع القيادات التعليمية بالمنطقة (بنين وبنات)، في مركز القيادات بمدينة جازان؛ وذلك بعد صدور قرار تكليفه مديرًا للتعليم بالمنطقة.

وأكد أبو هادي أن الجميع يسعى إلى خدمة الوطن وأبنائه، التي تعد شرفًا لأي مواطن في أي موقع، مشددًا على أهمية العمل على الارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات لمواكبة المرحلة التي تمر بها المملكة، والخطوات التي خطتها عالميًّا؛ حيث تحتل مكانة مرموقة على كافة الأصعدة.

ورفع الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، كما رفع شكره وتقديره لوزير التعليم على ثقته الكريمة بتعيينه مديرًا للتعليم، معبرًا عن سعادته بالوجود ضمن فريق العمل بتعليم جازان.

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وأضاف أبو هادي أن الدعم الذي يحظى به التعليم بالمنطقة من الدولة والتوجيه السديد من أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ومن وزارة التعليم؛ يحتم على الجميع بذل مزيد من الجهد لضمان حصول الطلاب والطالبات على التعليم المتميز والبيئة التعليمية الجاذبة التي ترتقي بالعملية التعليمية وتزيد مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد أن ارتقاء الأمم ونهوضها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتعليم، مشيرًا إلى أن الإدارة ستعمل على تكثيف جهودها قبل انطلاقة العام الدراسي في جميع مسارات العمل، كالمباني المدرسية، والصيانة، والنظافة، ومرحلة الطفولة المبكرة، والتشكيلات المدرسية والإشرافية، وسد الاحتياج من المعلمين والمعلمات، وتوزيع المقررات؛ وذلك حرصًا على انطلاقة ناجحة للعام الدراسي.

واختتم مدير التعليم حديثه بالإشادة بجهود مديري التعليم السابقين الذين قدموا الكثير للوطن وأبنائه، وبذلوا الكثير خدمة للتعليم بالمنطقة.

شهد اللقاء عددًا من المداخلات للقيادات التعليمية لمناقشة سير العمل ومراحل الاستعداد للعام الدراسي وجهود الإدارات والمكاتب، وأبرز التحديات التي تواجهها للعمل على حلها.