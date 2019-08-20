تصادم ثانٍ بين شاحنتين في جدة يُوقِع عددًا من الإصابات

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، اليوم الثلاثاء، أنّ حادث تصادم ثانيًا وقع بين شاحنتين بمحافظة جدة، أدى إلى إصابات بعض الأشخاص (لم يُحَدَّد عددهم).
وقال المركز في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «حادث اصطدام شاحنتين في محافظة جدة (كيلو 8 باتجاه جدة)، أدّى ذلك إلى إعاقة الحركة المرورية ونتج عنه عدد من الإصابات، وتمَّت مباشرة الحادث من قِبَل الجهات المختصة، وجارٍ العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي».
وكان المركز قد أعلن في وقتٍ سابق من اليوم، عن تصادمٍ بين شاحنتين وقع بمحافظة جدة (بداية جسر الميناء)، أدّى إلى إعاقة الحركة المرورية.
وبينما لم يوضّح المركز أسباب الحادثَيْن، لكنّ الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد نبّهت في وقتٍ سابق من اليوم، بتعرض محافظة جدة لرياح سطحية نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية، وذلك في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة، شمل كذلك القنفذة والليث ورابغ، علمًا أنّ هذه الحالة الجوية تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.
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