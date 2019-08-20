الجوازات والأحوال المدنية تباشران العمل بتعديل نظام وثائق السفر

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه تنفيذا للأمر السامي القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، فقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم. وأوضح المصدر أنه يمكن لمن لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابيهما المخصصين لذلك على منصة «تويتر»، من خلال الرابطين الآتيين: (https://twitter.com/AljawazatKSA) للجوازات و(https://twitter.com/AhwalCare) للأحوال المدنية، وهاتف الجوازات رقم (992)، أو هاتف الأحوال المدنية رقم (920022133).



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