ضبط مرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة

أطاحت شرطة الرياض بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة. وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، «بناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمت الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بمحافظة جدة، والقبض على عناصره، مواطن ومقيم من الجنسية الفلسطينية، في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة من محلات تجارية وسرقة مركبات بمحافظة جدة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد 30 سرقة من محلات تجارية وسرقة عدد 5 مركبات، بالإضافة لسرقة لوحات مركبات، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم».



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