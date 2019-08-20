

تمكّنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 2.579 مليون ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ، إحداهما شاحنة، والأخرى مركبة من نوع خصوصي. وأوضح المدير العام لجمرك الحديثة، عبدالرزاق الزهراني، أنه وصلت للجمرك مركبة من نوع خصوصي يقودها أحد المسافرين، وترافقه عائلته المكوّنة من طفلين وزوجته، وبتفتيشها اشتبه المراقب الجمركي بالمركبة وقائدها، وتم العثور على مليونين و553 حبة كبتاجون، كانت مخبأة في تجويف كل باب من أبواب المركبة، وبداخل الطبلون، وفي مخابئ أُعدت لغرض التهريب في المراتب الأمامية والخلفية وفي سقف المركبة وجوانبها، بالإضافة إلى إخفاء جزء من الكمية في إطار المركبة الاحتياطي. وأضاف الزهراني «أن الجمرك أيضا أحبط محاولة تهريب أخرى لكمية من حبوب الكبتاجون بلغت (26) ألف حبة، عُثر عليها في إحدى الشاحنات، وذلك بإخفائها داخل (طفاية الحريق) الموجودة في الشاحنة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 2.5 مليون حبة كبتاجون بجمرك الحديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.