

الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه تنفيذًا للأمر السامي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 1440/11/27هـ بتعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، فقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم.

وأوضح المصدر أنه يمكن لمن لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابيْهما المخصصيْن لذلك على منصة "تويتر"، من خلال الرابطيْن التالييْن: (https://twitter.com/AljawazatKSA) للجوازات و(https://twitter.com/AhwalCare) للأحوال المدنية، وهاتف الجوازات رقم (992) أو هاتف الأحوال المدنية رقم (920022133).

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18:25ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: إدارات الجوازات والأحوال المدنية تباشر العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم بتعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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