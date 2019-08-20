السعودية اليوم / الزياني يستقبل رئيس مركز إدارة حالات الطوارئ لمجلس التعاون



الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، اليوم ، رئيس مركز إدارة حالات الطوارئ لمجلس التعاون المكلف وجدان العقاب .

وأطلعت رئيسة المركز معالي الأمين العام على سير العمل في المركز والخطط والبرامج والمبادرات التي يعدّها لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في إدارة حالات الطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها المركز لتطوير مستوى التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية الدولية المختصة في هذا المجال الحيوي.

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17:18ت م

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