السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يعتمد التشكيلات الإشرافية للعام الدراسي الجديد



الدوادمي 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

اعتمد مدير التعليم في محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، تكليف 169 معلمًا ضمن التشكيلات الإشرافية للعام الدراسي 1440هـ/1441هـ على مستوى الإدارة، وفقًا لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاحتياجات الإدارة من المشرفين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد والاستفادة من الخبرات التربوية لدي المكلفين في إثراء الميدان التربوي وتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية.

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17:04ت م

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