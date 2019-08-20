السعودية | إدارات الجوازات والأحوال المدنية تباشر العمل بالتعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية

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الخليج 365 - الرياض- مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: نشر قبل 3 دقائق - 6:40 مساءً, 20 أغسطس 2019 م المناطق _ الرياض صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه تنفيذًا للأمر السامي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 1440/11/27هـ بتعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، فقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم.

وأوضح المصدر أنه يمكن لمن لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابيْهما المخصصيْن لذلك على منصة “تويتر”، من خلال الرابطيْن التالييْن: (https://twitter.com/AljawazatKSA) للجوازات و(https://twitter.com/AhwalCare) للأحوال المدنية، وهاتف الجوازات رقم (992) أو هاتف الأحوال المدنية رقم (920022133).

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