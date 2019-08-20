أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم

2019-08-20

متابعات الخليج 365 -الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019.

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وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات سجلت مراصد؛ رفحاء والقصيم والقيصومة أعلى درجات حرارة بالمملكة، حيث بلغت 45 درجة مئوية.

في حين سجلت مراصد الدمام والرياض والأحساء 44 درجة مئوية كل على حدة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف، في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا على مناطق المدينة المنورة وحائل وأجزاء من منطقة القصيم والأحساء قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.