هيئة حقوق الإنسان: إحالة من يسمح لطفله بالقيادة إلى النيابة العامة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يسمح للطفل بقيادة المركبة مالم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق الأنظمة السارية.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة مالم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية، كما لا يجوز تمكينه على أي نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية، إلا بعد حصوله على رخصة قيادة”.

Advertisements

وحسب اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، تحال القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، ظهرت خلاله طفلة وهي تقود سيارة في أحد شوارع المملكة، بطريقة متهورة.

وأثار الفيديو جدلًا كبيرًا بعد ظهور الطفلة تقود السيارة دون وضع حزام الأمان وهي متجهة لصيانة السيارة وتغيير زيت، دون الاهتمام بحياتها وحياة المارة.

وقيل إن والدتها هي من وثقت الفيديو من أجل شهرة طفلتها، حسب متداولي المقطع، مطالبين بمحاسبة كل من شارك في هذا الموضوع.