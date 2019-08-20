الدويري: لا صحة لإعفائي من منصبي بتعليم جازان بسبب لائحة الوظائف التعليمية

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

نفى ياسر الدويري ما تم تداوله حول قرار إعفائه من منصبه كمدير عام لتعليم جازان، وتكليف الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بدلا منه، لمدة عام، بقرار من وزير التعليم، موضحا أنه لم يكلف بأعمال المدير العام لتعليم جازان، إنما جاء قائما بالأعمال، لحين تكليف مديرا عاما للتعليم بالمنطقة.

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وحول الملاحظات حول لائحة الوظائف التعليمية، أوضح “الدويري” أنها “وجهة نظر البعض في الميدان التعليمي، وتم رفعها للوزارة بناءً على توجيهات معالي الوزير”.

واختتم “الدويري” حديثه موجها الشكر لزملائه، مضيفا: “نحن جنود الوطن أينما كنا”. كما وجه شكره لمقام الوزارة بتكليفه بالعمل قائما بأعمال مدير عام تعليم جازان خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك ردا على ما تم تداوله مؤخرا بإعفاء ياسر الدويري من منصبه، بسبب مقترح من إدارة تعليم جازان حول لائحة الوظائف التعليمية، والذي شارك به عدد من المختصين في ورش عمل، أقامتها إدارة تعليم جازان إضافة إلى عدد من إدارات التعليم الأخرى، والتي رفعت آرائها حول لائحة الوظائف التعليمية.