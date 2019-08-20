موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1440 هـ

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد وتوقيت إجازة اليوم الوطني السعودي 1440 هـ، حيث يعتبر من أبرز الايام في المملكة، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية في دولة المملكة على أن الموظفين سيحصلون على إجازة أربعة أيام متواصلة في اليوم الوطني خلال هذا العام، حيث يبدأ في نهاية دوام يوم 19 حتي 23 سبتمبر، وذلك لأن أي يوم عمل بين إجازتين، ويكون إجازة رسمية.

اليوم الوطني 1440

حيث يعتبر اليوم الوطني على ان المملكة العربية السعودية سوف تحتفل باليوم الوطني الـ 89 في يوم 23 محرم 1441 هـ الموافق الإثنين 23 سبتمبر، ويعتبر هذا اليوم هو اليوم الذي تأسست فيه المملكة، وتوحيد أجزائها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، حيث تعم الإحتفالات في كافة انحاء المملكة، حيث يعتبر اليوم إجازة رسمية بالدولة بموجب مرسوم الملك عبدالله آل سعود على أن يكون عطلة رسمية على العاملين.

أجازة اليوم الوطني 1440

وقد أكد المتحدث بإسم الخدمة المدنية سلطان الظاهر لأحدي الصحف المحلية بأن يوم الاحد الذي يسبق اليوم الوطني سيكون يوم أجازة، وبذلك سوف تصبح أجازة أربعى أيام مع يومي نهاية الأسبو ” الجمعة والسبت” وقد نوه على أن أجازة اليوم الوطني السعودي 1441 سوف تبدأ يوم الخميس 19 سبتمبر على أن تكون العودة للدوام الثلاثاء 24 سبتمبر، وقد نوه على أنه سوف يكون الأحد أجازة، حيث يعتبر يوم واحد يقع بين إجازتين رسميتين ” نهاية الأسبوع و اليوم الوطني ” وذلك بناء على المادة الـ 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية .