شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بتنظيم إجرامي أمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، فقد تم - بتوفيق الله- ، الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بمحافظة جدة ، والقبض على عناصره ، مواطن و مقيم من الجنسية الفلسطينية ، في العقد الرابع من العمر , وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة من محلات تجارية وسرقة مركبات بمحافظة جدة ، وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بإرتكاب عدد 30 سرقة من محلات تجارية وسرقة عدد 5 مركبات ، بالإضافة لسرقة لوحات مركبات ، وجرى إيقافهم وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة ، إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.