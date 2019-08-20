شكرا لقرائتكم خبر عن «قبر» وسط طريق عام.. «الأمانة»: لا علاقة لنا.. و«النقل» لم تجب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران) رصدت "الخليج 365" قبراً يقع في الجزيرة الوسطى من طريق «مغرة» بمدينة نجران، وعند التواصل مع أمانة نجران أفادت بأنه لا علاقة لها بالقبر المذكور، بينما لم تتلقى الخليج 365 رداً من فرع وزارة النقل بخصوصه.

رصدت "الخليج 365" قبراً يقع في الجزيرة الوسطى من طريق «مغرة» بمدينة نجران، وعند التواصل مع أمانة نجران أفادت بأنه لا علاقة لها بالقبر المذكور، بينما لم تتلقى الخليج 365 رداً من فرع وزارة النقل بخصوصه.

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