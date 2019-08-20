، "رولز- رويس" تفاجئ عشاقها بـ"جوست زينيث" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضم 50 نسخة فقط لعشاق جمع السيارات الفريدة

عبدالملك سرور : مع اقتراب "جوست" من اختتام سنوات إنتاجها العشر، تُقدم العلامة لعملائها من عشاق جمع السيارات الفريدة، نسخة "زينيث" المحدودة جدًّا من رولز- رويس جوست.

وتحتفي هذه المجموعة التي تضم 50 نسخة فقط، برقيّ اسمٍ بات من أهم الركائز في تاريخ رولز- رويس موتور كارز المعاصر.

وتماشيًا مع اسمها؛ فسوف تتميز مجموعة جوست زينيث بأعلى مستويات التصميم حسب الطلب، التي شهدتها مجموعة من طراز جوست على الإطلاق.

وكانت المناسبة السابقة الوحيدة التي منح فيها عشاق اقتناء السيارات الفارهة المميزون في جميع أنحاء العالم هذا الامتياز عندما تم إنشاء مجموعة محدودة تضم العدد نفسه من سيارات "زينيث" من طراز "فانتوم" الفئة السابعة عام 2016؛ احتفالًا بنهاية عهد إنتاجها الطويل والناجح. وسرعان ما أصبحت هذه السيارات من قطع الجمع ذات قدر عال، وقد أعادت تحديد معيار الفخامة، وحققت بالتالي أسطورة عصرية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لرولز- رويس موتور كارز، تورستن مولر- أوتفوس: "تمثل مجموعة جوست زينيث دراسة ذات نظرة متقدمة عن الخصائص الفريدة التي ساهمت في ارتقاء جوست إلى مرتبة السيارة الأكثر ثباتًا في تطورها التي تم صنعها على الإطلاق.

وأضاف: توفر هذه المجموعة الفريدة للعملاء فرصةً نادرة لاقتناء سيارة تعبر بصدق عن زمننا. جوست هي السيارة الأنجح التي صنعتها رولز- رويس على الإطلاق، ومجموعة "زينيث" تحتفي بحدث هام في تاريخنا الحديث"، حين عرضت في معرض جنيف للسيارات عام 2009، جسدت 200EX مفهوم سيارة تركز على السائق والراكب على حد سواء.

وتستمد جوست زينيث مجموعة من اللمسات من سيارة 200EX، ولعل أبرز تلك اللمسات هو دمج السبيكة التذكارية المصنوعة من مجسم روح السعادة الأصلي الذي وضع أساسًا في سيارة 200EX؛ فلقد تمت إذابته ووضع قطعة منه على شكل شريحة في لوحة المفاتيح المركزية من كل سيارة من سيارات "زينيث" الخمسين.

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