، شرطة مكة تطيح بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مواطن ومقيم فلسطيني وجرى اتخاذ الإجراءات بحقهم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، فقد تم -بتوفيق الله- الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بمحافظة جدة، والقبض على عناصره، مواطن ومقيم من الجنسية الفلسطينية، في العقد الرابع من العمر.

جاء ذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة من محلات تجارية وسرقة مركبات بمحافظة جدة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد 30 سرقة من محلات تجارية وسرقة عدد 5 مركبات، بالإضافة لسرقة لوحات مركبات، وجرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف الرائد "الغامدي" أن شرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.