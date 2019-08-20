، "نحالين الباحة" تعقد جمعيتها العمومية وتنتخب مجلس إدارتها الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت عددًا من الإجراءات والقرارات المُنظّمة

عقدت جمعية النحالين التعاونية بالباحة جمعيتها العمومية مساء أمس، في مقرّ معهدها الدولي للتدريب، وبحضور مندوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة، مدير مركز التنمية الاجتماعية بالباحة خالد مطر الزهراني، ومشرف الجمعيات التعاونية عبد الحميد علي الغامدي، وعبد الله الغامدي، وطارق المطيري.

بدأ الاجتماع بعرض فلم عن إنجازات الجمعية، ثم كلمة لرئيس مجلس الإدارة؛ شكر فيها مجلس الإدارة الحالي على جهودهم المتميزة خلال فترتهم، واستعراض بعض الأنشطة والمشاريع المستقبلية، تلا ذلك نقاش مفتوح، ثم كلمة لمدير مركز التنمية الاجتماعية بالباحة وانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

واتُّخذ في الاجتماع عددٌ من القرارات؛ منها توقيف المساهمة حتى تتم مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد قيمة الأسهم الجديدة، وعلاوة الإصدار ثم تفتح من جديد، وتمديد الموافقة السابقة بفتح أفرع في محافظات المنطقة المختلفة حسب النظام، وذلك بعد طلب يقدم من 50 عضوًا من أعضاء الجمعية من أي محافظة، وتم تحديد 50 عضوًا ليكون الفرع اقتصاديًّا ولا يشكل عبئًا على الجمعية، كما تمت الموافقة على فتح محل لبيع الأدوات ومستلزمات النحل والعسل في أي محافظة من المحافظات عند طلب ذلك، بشرط ألا تتحمَّل الجمعية أي تكاليف، كما وافق الاجتماع على أخذ رسوم عشرة ريالات على كل كيلو عسل تتم المشاركة به في المهرجان من غير أعضاء الجمعية؛ مقابل فحص العسل في المختبر والتنزيل والتحميل في برادة العسل في الجمعية، مع الاستمرار في أخذ 1000 ريال مبلغ مقطوع من الأعضاء.

وانتخب ممثلو مركز التنمية الاجتماعية مجلس الإدارة الجديد، وتم التصويت على أن يكون الدكتور أحمد عبد الله الخازم الغامدي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد صالح الشدوي نائب رئيس مجلس الإدارة، وصالح سعد الغيلاني الغامدي أمين الصندوق، وعضوية كلٍّ من: د. صالح أحمد دخيخ، أحمد محمد آل عوضة الغامدي، وسمير سعيد الزهراني ومتعب أحمد الغامدي.

في الختام شكر الدكتور "الخازم" ممثلي مركز التنمية الاجتماعية على حضورهم وإشرافهم على عملية الانتخاب، وعلى جهودهم في دعم الجمعيات التعاونية بصفة عامة، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم المتميزة، وتمنّى التوفيق لمجلس الإدارة الحالي واستعرض معهم آلية العمل والمهام، بما في ذلك اللجان المتوقع مشاركتهم فيها في الفترة المقبلة.

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