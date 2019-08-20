، وفاة الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ ،

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توفي، اليوم، الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، رئيس تحرير صحيفة "الخليج" الإماراتية المسؤول، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب.
وذكرت صحيفة "البيان" أن الشاعر والكاتب حبيب يوسف عبدالله الصايغ، وُلد في أبو ظبي عام 1955، وحصل على إجازة الفلسفة عام 1977، كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن.
ونعى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة له على "تويتر"، الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، قائلًا: "فقدت الإمارات الأديب المبدع وصاحب القلم العاقل والجريء الأستاذ حبيب الصايغ. يغيب عنا حبيب، رحمه الله وأسكنه جنانه، وهو في قمة عطائه الأدبي والفكري والوطني. سأفتقده صديقًا وقلمًا مبدعًا. وأتقدم إلى أسرته ومحبيه بخالص العزاء".
وفاة الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-20
توفي، اليوم، الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، رئيس تحرير صحيفة "الخليج" الإماراتية المسؤول، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب.
وذكرت صحيفة "البيان" أن الشاعر والكاتب حبيب يوسف عبدالله الصايغ، وُلد في أبو ظبي عام 1955، وحصل على إجازة الفلسفة عام 1977، كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن.
ونعى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة له على "تويتر"، الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، قائلًا: "فقدت الإمارات الأديب المبدع وصاحب القلم العاقل والجريء الأستاذ حبيب الصايغ. يغيب عنا حبيب، رحمه الله وأسكنه جنانه، وهو في قمة عطائه الأدبي والفكري والوطني. سأفتقده صديقًا وقلمًا مبدعًا. وأتقدم إلى أسرته ومحبيه بخالص العزاء".
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
02:26 PM
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
04:32 PM
أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب
توفي، اليوم، الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، رئيس تحرير صحيفة "الخليج" الإماراتية المسؤول، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب.
وذكرت صحيفة "البيان" أن الشاعر والكاتب حبيب يوسف عبدالله الصايغ، وُلد في أبو ظبي عام 1955، وحصل على إجازة الفلسفة عام 1977، كما حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن.
ونعى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة له على "تويتر"، الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، قائلًا: "فقدت الإمارات الأديب المبدع وصاحب القلم العاقل والجريء الأستاذ حبيب الصايغ. يغيب عنا حبيب، رحمه الله وأسكنه جنانه، وهو في قمة عطائه الأدبي والفكري والوطني. سأفتقده صديقًا وقلمًا مبدعًا. وأتقدم إلى أسرته ومحبيه بخالص العزاء".
، وفاة الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ ،
المصدر : الخليج 365
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