، "بوابة الشرق" تحتفل بإتمام مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث وإصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحد أكبر مشاريع "سكني" مع القطاع الخاص

احتفل مشروع "بوابة الشرق" بمناسبة إنجاز مليون ساعة عمل دون وقوع أي إصابات عمل أو حوادث مهنية للقوى العاملة في المشروع الواقع شرق مدينة الرياض، والذي يعد من المشاريع الكبرى للشراكة مع القطاع الخاص لبرنامج "سكني"، حيث شهد هذا الإنجاز احتفالاً وسط حضور من إدارة الشركة وإدارة المشاريع والمقاولون.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "حمد وأحمد محمد المزيني العقارية" المهندس علي الشهري أن تطبيق معايير الأمن والسلامة في تنفيذ المشاريع من أولويات الشركة التي تحرص على تنفيذها والتقيد بها لتحقيق سلامة العاملين والوصول إلى أعلى مستويات السلامة والأمان، مشيراً إلى أن تحقيق سلامة العاملين في مواقع تنفيذ المشاريع ساهم بشكل فاعل في الالتزام بالوقت المحدد للتنفيذ.

وأوضح "الشهري" أن تنفيذ مليون ساعة عمل دون إصابات عمل للقوى العاملة في جميع مراحل المشروع التي تنفذها الشركة دلالة على جودة التنفيذ والالتزام بقواعد واشتراطات السلامة المهنية في الاداء، مبيناً أن تحقيق هذا النجاح جاء بعد إعداد خطة للسلامة والصحة المهنية والبيئة التي تم تطبيقها وفق برنامج وخطط لتنفيذ معايير واشتراطات السلامة قبل الشروع في تنفيذ المشاريع وحتى الانتهاء منها وتسليمها.

وأضاف "الشهري" أن ذلك يأتي تأكيداً لحرص الشركة على تنفيذ مشاريعها حسب المواصفات والمعايير العالمية في عملية الإنشاء والحفاظ على جودة العمل في جميع أعمالها، مشيراً إلى أنه وفي إطار برنامج التحفيز قدمت إدارة الشركة مجموعة من الهدايا العينية والمادية لمجموعة من القوى العاملة نظير جهودهم المميزة في اتباع أنظمة وإجراءات السلامة في المشروع.



ويعد "بوابة الشرق" من أكبر مشاريع الإسكان المتكاملة على مستوى المملكة، والتي تشرف عليها وزارة الإسكان، ويطرح المشروع مجموعة من الفلل السكنية المتنوعة التي تلبي رغبات المستفيدين، وبحلول هندسية ومالية تتناسب مع احتياجاتهم، إذ يمتد المشروع على مساحة قدرها 6.5 مليون متر مربع، ويبلغ مجموع وحداته السكنية 5.968 فيلا، وبأسعار للوحدات تبدأ من 645.750 ريالاً.

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