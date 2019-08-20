شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة أسلحة التحالف في قبضة قيادي حوثي بارز (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف مصدر محلي بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، عن قيام القوات الإماراتية المشتركة والمتواجدة بمنشأة بالحاف الغازية، بتقديم دعم عسكري لشيخ موال لمليشيات الحوثيين.

وقال المصدر لـ"المصدر أونلاين"، إن الشيخ حسن بنان وصل إلى منشأة بالحاف الغازية بمديرية الروضة، جنوب شرق شبوة، صباح الإثنين، لاستلام عدد من المدرعات والأطقم العسكرية.

ووفقاً للمصدر، فإن هدف الدعم الإماراتي المقدم لبنان، "إثارة الفوضى"، ويندرج ضمن مشروع تقويض السلطات الشرعية، الذي تديره دولة الإمارات في محافظات جنوب البلاد. حد قوله.

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وظهر حسن بنان، وهو من أبناء مديرية نصاب بمحافظة شبوة، ظهر في فعالية المجلس الانتقالي التي أقيمت مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن، متحدثاً الجماهير.

كما أن بنان، احد الشخصيات الاجتماعية التي أعلنت ولاءها لمليشيات الحوثي إبان انقلابها على الشرعية عام 2014م، وقد اعتقلته السلطات السعودية وقامت بسجنه لاكثر من عام.

وتعليقاً على مشاركته في فعالية الانتقالي الأخيرة في عدن، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبنان وهو يعلن ولاءه للحوثيين، وتحدث آخرون عن علاقته بحزب الله اللبناني وإيران والتي برزت من خلال زياراته المتكررة للبنان في السنوات الأخيرة.