إجراء فوري ضد من يسمح للأطفال بقيادة المركبات

قالت هيئة حقوق الإنسان أنه لا يمكن السماح للأطفال بقيادة السيارات، وذلك بناءاً على اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل حتى يتجاوز السن النظامية. وأكدت الهيئة أنه لا يجوز – بناءاً على مواد القانون 18/3 و 1/23 – لوالدي الطفل ان يُمكناه من قيادة سيارة خاصة أنه لم يتجاوز السن النظامية، كما أنه لا يجوز له استئجار أي مركبة آلية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة، مشددةً على إحالة مثل تلك القضايا إلى النيابة العامة في الحال.

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