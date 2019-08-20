أنجبت أخيراً أمّ سعودية 5 توائم، إذ جرى تنويمها في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء تحت الملاحظة لمدة أسبوع، جرى خلاله عقد اجتماعات تحضيرية عدة بين الفِرق الطبية المختصّة؛ لضمان دقة سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد.
وأنجبت الأم ثلاثة مواليد من الذكور ومولودتين من الإناث، بعد أسبوع حملها الثلاثين من خلال عملية ولادة قيصرية شارك فيها فريقٌ طبيّ مكوّن من 13 طبيباً من قسمَي النساء والحضانة، و45 مختصاً من الكادر الفني.
وتتمتع الأم وأطفالها حالياً بصحة جيدة – ولله الحمد -، حيث راوحت أوزان المواليد بين 1000 و1195 جراماً، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حالياً في قسم العناية لحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر سعودية تنجب 5 توائم في الإحساء في عملية ولادة شارك فيها فريق طبي ضخم.. والكشف عن حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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