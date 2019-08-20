السعودية اليوم / المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة : الإطاحة بمرتكبي جرائم سرقة محلات ومركبات بجدة //للصحف//



جدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، فقد تم - بتوفيق الله- ، الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمركبات بمحافظة جدة ، والقبض على عناصره ، مواطن و مقيم من الجنسية الفلسطينية ، في العقد الرابع من العمر , وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة من محلات تجارية وسرقة مركبات بمحافظة جدة ، وبمباشرة إجراءات الإستدلال الأولية بحقهم أقروا بإرتكاب عدد 30 سرقة من محلات تجارية وسرقة عدد 5 مركبات ، بالإضافة لسرقة لوحات مركبات ، وجرى إيقافهم وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة ، إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

//للصحف// // انتهى //

16:10ت م

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