

المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

في نهج مُتبع لحملات الحجاج خلال قضاء ضيوف الرحمن أياماً في المدنية المنورة كما هو الحال الآن في " الموسم الثاني " أو كما سبق " في الموسم الأول " ،تخصص لباساً موحداً وبلون محدد لكل جنسية يحمل شعار الحملة .

وتتبع حملات الحجاج تنظيماً في نوع اللباس الأمر الذي يساعد في عملية التنسيق وتنقلات الضيوف ، فلكل حملة لباس موحد حين القدوم وحين المغادرة وكل جنسية تُميز بلون عن غيرها بما يساعدهم على التعارف والوصول بسهولة والحد من الضياع .

// انتهى //

16:09ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / ألوان اللباس تساعد في تنظيم تنقلات ضيوف الرحمن في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.