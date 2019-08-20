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الدويري يوضح حقيقة تكليفه بإدارة تعليم جازان
متابعات الخليج 365 - جازان
أكد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان، ياسر الدويري أنه لم يكلف كمدير للتعليم، وإنما كُلف كقائم بأعمال المدير العام إلى حين تكليف مدير عام للتعليم.
تصريحات الدويري جاءت رداً على رسالات التهاني التي تلقّاها بعد انتشار خبر تعيينه مديراً عاماً للتعليم في جازان الأمر الذي استوجب التوضيح.
ورفع الدويري شكره إلى وزارة التعليم على هذه الثقة وثمّن لمحبيه مشاعرهم الطيبة.
ويُعد الدويري من الكفاءات التربوية ذات الخبرة؛ حيث شارك في العديد من الملتقيات الوطنية والدولية وقدم العديد من أوراق العمل والدراسات، وحصل على عضوية العديد من اللجان والمجالس على مستوى المنطقة والمملكة وتدرج في السلم الوظيفي، حيث بدأ معلمًا ثم مشرفًا تربويًّا ثم مديرًا لإدارة الإشراف التربوي، ثم مساعدًا للشؤون المدرسية ليصبح بعد ذلك مساعدًا للشؤون التعليمية.
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