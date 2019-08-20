شكرا لقرائتكم رابط نتائج القبول النهائي لوظائف مديرية السجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-20 رابط نتائج القبول النهائي لوظائف مديرية السجون متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول ، جندي) رجال.

وأوضحت أن نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول ستكون عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي (هنا). وشددت إدارة السجون على أنه يمنع إحضار الأجهزة الإلكترونية والجوال والدخان وما شابهه والخواتم والأدوات الحادة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابط نتائج القبول النهائي لوظائف مديرية السجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.