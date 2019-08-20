الان تتابع المديرية العامة للسجون تعلن نتائج القبول النهائي على رتبتي (جندي أول وجندي) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول ، جندي) رجال.
وأوضحت أن نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول ستكون عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.
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