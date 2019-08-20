«الجمارك السعودية»: ضبط 2.5 مليون حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) تمكنت فرق التفتيش بالجمارك السعودية بمنفذ الحديثة من ضبط 2.5 مليون حبة كبتاجون كانت مخبأة في مركبتين قادمتين من خارج المملكة عبر منفذ الحديثة.

تمكنت فرق التفتيش بالجمارك السعودية بمنفذ الحديثة من ضبط 2.5 مليون حبة كبتاجون كانت مخبأة في مركبتين قادمتين من خارج المملكة عبر منفذ الحديثة.

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