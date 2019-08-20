السعودية | الطيران المدني السعودي يُعرّف الحجاج بتراث السعودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني مبادرة "إياب" لخدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى بلدانهم للمرة الأولى في تاريخها، وتقدم الهيئة من خلال هذه المبادرة الخلاقة، خِدْماتٍ مميزة لضيوف الرحمن، حيث تم تخصيص معرض مصاحب لمبادرة "إياب" يتجه إليه الحجاج بعد أن يتم إنهاء إجراءات سفرهم ونقل أمتعتهم من مقر سكنهم، ويكون استقبالهم في المعرض وتعريفهم بالتراث الثقافي للمملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف هيئة الطيران المدني من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد بيئة منفردة ومميزة للحجاج قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، ما يعطي انطباعاً مميزاً ويعكس الحضارة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، كما تشكل المبادرة نقلة نوعية وفريدة في سبيل تسهيل إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مقر إقامتهم.

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ويتضمن المعرض الذي يستوعب 1000 حاج خلال الرحلة الواحدة، العديد من المناطق المتنوعة التي يكون من خلالها تقديم معلومات تاريخية عن المملكة لضيوف الرحمن، وعند دخول الحجاج إلى المعرض يبدأ استقبالهم والترحيب بهم عبر الأهازيج الشعبية، قبل أن ينتقلوا إلى منطقة المعرض التي يتعرفون من خلالها على الخِدْمات العظيمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في سبيل راحة ضيوف الرحمن وخدمتهم والتوسعات التي يشهدها الحرمان الشريفان، وذلك عن طريق صور ثابتة على الجدران تشرح هذه الإنجازات الكبيرة، وفي منطقة المسرح التي تتسع إلى 49 حاجًا يكون عرض عن المملكة وشرح صور وفيديوهات كذلك ، فيما تتميز منطقة الاستراحة التي خُصصت للحجاج بوجود جلسات تراثية متنوعة تحاكي جميع مناطق المملكة.

ويشهد المعرض منطقة السوق الشعبي لعرض المستلزمات والهدايا التي تعكس التراث السعودي، وذلك عبر 12 محلًا يقدم من خلاله المنتجات السعودية، كما تقوم بعض الفتيات السعوديات برسم القط على الأخشاب، ويكون استقبال حجاج بيت الله الحرام في هذه المنطقة من قبل مجموعة من الأطفال بالزي التراثي التقليدي، ويتيح المعرض للأسر المنتجة والمحال السعودية المتخصصة تقديم أشهى مأكولاتها للحجاج في منطقة مخصصة للأكلات الشعبية، إضافة إلى أن المعرض يوفر منطقة للخِدْمات وتشمل على "عيادة، واسترخاء، وركن للتصوير، ومصل".

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت في تطبيق مبادرة "إياب" تجريبيًا خلال هذا العام، حيث تستهدف المبادرة خلال موسم حج 1440هـ، الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، وسيستفيد منها أكثر من 30 ألف حاج عبر مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما تسعى الهيئة عبر هذه المبادرة النوعية إلى الارتقاء بالخِدْمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتحسين تجربة المسافر وتسهيل إنهاء إجراءات السفر وتقليل مدة الانتظار في المطارات ليعود حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم في يسر وسهولة، كما سيغادر عبر المبادرة عن طريق مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 16500 حاج، بينما سيغادر عن طريق مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة 13500 حاج.