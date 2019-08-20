، مهرجان ولي العهد للهجن.. "ابن شريم" يحسم الشوط الأول للقايا ،

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شهد مهرجان ولي العهد للهجن بميدان محافظة الطائف للهجن، اليوم الثلاثاء، في الفترة الصباحية، منافسات الأشواط الحاسمة المخصصة لفئة اللقايا "قعدان وبكار"، على مسافة أربعة كيلو مترات بمعدل 16 شوطًا عامًّا.
وكان القعود "صيت" لمزيد سمير مليحان الشمري، الأسرع بين كل المطايا المشاركة في مختلف الأشواط، بزمن وصول ست دقائق و11 ثانية.
وحسمت "العاصمة" لمحمد عبدالله طالب بن شريم المري، الشوط الأول، بتوقيت زمني ست دقائق و13 ثانية.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
الشوط 2 "بدران" لـ"محمد علي حمد الفهيدة المري" 6:12:65
الشوط 3 "الطايف" لـ"حمد ناصر حمد الفهيدة المري" 6:17:50
الشوط 4 "شبه الحذر" لـ"عيسى مطر عيسى الفلاحي" 6:21:07
الشوط 5 "العزرة" لـ"عوض علي سعيد علي الدرعي" 6:13:89
الشوط 6 "صيت" لـ"مزيد سمير مليحان الشمري" 6:11:40
الشوط 7 "المها" لـ”حمد راشد سعيد البريصي المري" 6:15:24
الشوط 8 "المستشار" لـ"علي شافي علوش العجمي" 6:17:85
الشوط 9 "جباره" لـ"جابر حمود محمد العصيمي" 6:18:28
الشوط 10 "الطايف" لـ"جابر حمود محمد العصيمي" 6:24:62
الشوط 11 "يمامة" لـ"علي ربيع عبدالله الرزق العجمي" 6:22:75
الشوط 12 "الطاغي" لـ"فيصل خالد سعود بن حثلين" 6:27:01
الشوط 13 "وعر" لـ"بادي تركي صهيب الدوسري" 6:16:11
الشوط 14 "المشوك" لـ"سعيد غصاب مصبح راعي الطيرة العامري" 6:24:68
الشوط 15 "ترف" لـ"ناجي مسفر صالح الرزق العجمي" 6:23:41
الشوط 16 "مكرم" لـ"عوض خليفة محمد زاهرة الخييلي" 6:22:50
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 03:53 PM
"صيت" يحقق أفضل توقيت للفترة الصباحية بـ6:11 دقائقمهرجان ولي العهد للهجن.. "ابن شريم" يحسم الشوط الأول للقايا
شهد مهرجان ولي العهد للهجن بميدان محافظة الطائف للهجن، اليوم الثلاثاء، في الفترة الصباحية، منافسات الأشواط الحاسمة المخصصة لفئة اللقايا "قعدان وبكار"، على مسافة أربعة كيلو مترات بمعدل 16 شوطًا عامًّا.
وكان القعود "صيت" لمزيد سمير مليحان الشمري، الأسرع بين كل المطايا المشاركة في مختلف الأشواط، بزمن وصول ست دقائق و11 ثانية.
وحسمت "العاصمة" لمحمد عبدالله طالب بن شريم المري، الشوط الأول، بتوقيت زمني ست دقائق و13 ثانية.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
الشوط 2 "بدران" لـ"محمد علي حمد الفهيدة المري" 6:12:65
الشوط 3 "الطايف" لـ"حمد ناصر حمد الفهيدة المري" 6:17:50
الشوط 4 "شبه الحذر" لـ"عيسى مطر عيسى الفلاحي" 6:21:07
الشوط 5 "العزرة" لـ"عوض علي سعيد علي الدرعي" 6:13:89
الشوط 6 "صيت" لـ"مزيد سمير مليحان الشمري" 6:11:40
الشوط 7 "المها" لـ”حمد راشد سعيد البريصي المري" 6:15:24
الشوط 8 "المستشار" لـ"علي شافي علوش العجمي" 6:17:85
الشوط 9 "جباره" لـ"جابر حمود محمد العصيمي" 6:18:28
الشوط 10 "الطايف" لـ"جابر حمود محمد العصيمي" 6:24:62
الشوط 11 "يمامة" لـ"علي ربيع عبدالله الرزق العجمي" 6:22:75
الشوط 12 "الطاغي" لـ"فيصل خالد سعود بن حثلين" 6:27:01
الشوط 13 "وعر" لـ"بادي تركي صهيب الدوسري" 6:16:11
الشوط 14 "المشوك" لـ"سعيد غصاب مصبح راعي الطيرة العامري" 6:24:68
الشوط 15 "ترف" لـ"ناجي مسفر صالح الرزق العجمي" 6:23:41
الشوط 16 "مكرم" لـ"عوض خليفة محمد زاهرة الخييلي" 6:22:50
، مهرجان ولي العهد للهجن.. "ابن شريم" يحسم الشوط الأول للقايا ،
المصدر : الخليج 365
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