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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتيْ "جندي أول، جندي" رجال.
وأوضحت أن نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول، ستتاح عبر بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 03:29 PM
على رتبتيْ "جندي أول وجندي" رجال
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتيْ "جندي أول، جندي" رجال.
وأوضحت أن نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول، ستتاح عبر بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.
، إعلان نتائج القبول النهائي لمديرية السجون ،
المصدر : الخليج 365
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