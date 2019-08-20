، "الغامدي" يستقبل عددًا من نزلاء مجمع الأمل بتبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أدائهم لفريضة الحج وعلاجهم من الإدمان

الْتقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدكتور غرام الله عبدالله الغامدي، صباح اليوم بمكتبه، مجموعةً من مرضى مجمع الأمل للصحة النفسية بتبوك، من نزلاء قسم الإدمان، بعد أن مَنّ الله تعالى عليهم بتأدية مناسك الحج هذا العام.

وعبّر مدير المجمع "عبدالخالق الوكيل" عن سعادته بنجاح هذه الرحلة المباركة، بعد أن منّ الله تعالى على هؤلاء النزلاء بالشفاء وبدء رحلة جديدة لهم كأشخاص فاعلين في مجتمعهم مفعمين بالأمل، بعد أن خرجوا من حالة الإدمان الذي كاد أن يؤدي بهم إلى الهلاك؛ ليعودوا أشخاصًا أسوياء في مجتمعهم؛ مقدرًا لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك رعايته واستقباله لهؤلاء الإخوة بعد رحلة حجهم.

وثمّن "الوكيل" جهودَ اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس" والإدارة العامة للصحة النفسية والمجتمعية بالوزارة؛ لتحقيق حلم الحج لهذه المجموعة العائدة إلى مسار الحياة الجميل، الذي فيه النفع لهم كأفراد ولمجتمعهم ولأسرهم.