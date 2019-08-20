، بخطوات واعدة.. "سويفت" نحو الجيل الثاني من تطبيقات التوصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - التطبيق جذب استثمارات مليونية في بداية انطلاقه قبل 6 أشهر

برز اسم تطبيق سويفت المتخصص في توصيل الطلبات، مؤخرا؛ حيث دمج التطبيق بين توصيل الطعام وتوصيل أغراض البقالة والصيدلية، بالإضافة إلى التوصيل من الخريطة.

ويصنف المختصون هذا التطبيق ضمن الجيل الثاني من تطبيقات التوصيل "Gen2 app"؛ حيث يتم جمع عدة قطاعات في منصة واحدة.

ويجمع تطبيق "سويفت" أكثرَ من ثلاثة آلاف مطعم بفروعها، بالإضافة إلى المتاجر ذات المنتجات المتعددة ومحلات القهوة.

ويتميز التطبيق بإمكانية طلب أي شيء من أي مكان في أي وقت؛ بما يشمل توصيل الأغراض من مكان لآخر، برمز نقدي يختلف باختلاف المسافة بين نقطتيْ التوصيل.

ويغطي التطبيق جميع مناطق المملكة، بسرعة توصيل واستجابة عالية، يدعمها توفر سائقين في جميع المناطق بكل الأوقات.

جدير بالذكر أن تطبيق "سويفت"، الذي جذب استثمارات مليونية في بداية انطلاقه قبل ستة أشهر، يشهد نموًّا متسارعًا بسبب موثوقية التطبيق بين المستخدمين.